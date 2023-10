Herečka Jennie Garth (51) sa nám navždy zapísala do sŕdc ako krásna Kelly zo seriálu Beverly Hills 902 10 a dnes už má dcéru vo veku hlavnej predstaviteľky. Sama Jennie tomu nemôže uveriť… Herečka mala 18 rokov, keď získala svoju osudovú rolu populárnej stredoškoláčky Kelly Taylor. Obľúbená tínedžerská dráma bola vysielaná od roku 1990 do roku 2000 a Jennie sa objavila vo všetkých 10 sériách ako jedna z hlavných postáv.

Takto si Jennie Garth pamätáme zo slávneho seriálu Beverly Hills 90210, no aj dnes je to krásna žena. Zdroj: Getty Images

Prednedávnom Jennie uverejnila na svojom Instagrame výnimočnú fotku svojej 17-ročnej dcéry Fiony. Hoci herečka zdieľa fotky svojich detí len zriedka, pri príležitosti narodenín svojej najmladšej dcéry predsa len urobila výnimku. Fanúšikovia boli nadšení, no aj šokovaní ich vzájomnou podobou. Pri pohľade na túto fotku sa všetci vrátime späť do 90. rokov, kedy bola Kelly v rozpuku mladosti a vyzerala presne ako jej dcéra dnes. Vau, vážne je to mamin klon. „Vyzerá ako Kelly Taylor,“ napísala fanúšička, čím mala na mysli postavu Jennie v Beverly Hills, 902 10.

Jennie Garth Zdroj: moviestillsdb.com

