Hviezdny futbalista Neymar (31) je okrem svojich nesporných športových kvalít známy aj tým, že je poriadny „kvietok“ a nevyhýbajú sa mu rôzne škandály. To isté platí o jeho sexi sestre Rafaelle (28), píše Šport24.

Obdarená kráska to najnovšie roztočila na prestížnom karnevale v Brazílii, ktorý je v tejto krajine každoročne obrovská udalosť. Krásna sestra brazílskeho futbalistu Neymara neostala svojej povesti nič dlžná a rovnako ako každý rok aj tentoraz sa predviedla na prestížnom karnevale Rio de Janeiro. Treba povedať, že to stálo skutočne za to, pretože Rafaella na seba upútala pozornosť všetkých prítomných. >>>