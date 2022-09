Prelomila mlčanie. Eleonóra Kabrheľová (63) po dlhom čase poskytla rozhovor pre ŠARM. Prezradila, akou hrôzou počas leta prešla. So svojráznou Norou sa redakcia Šarmu stretla presne v deň prvého výročia jej presťahovania sa do Bratislavy. Už stihla vymeniť byt a napriek tomu, že je dôchodkyňa, mení aj prácu.

Dlho ste neposkytovali rozhovory. Ako sa teda máte?

Mám sa výborne. Pracovne, teraz som rozbehaná.

V Bratislave žijete presne rok. Zapáčilo sa vám?

Keď som sa sem pred rokom sťahovala, myslela som si, že budem v Bratislave tak nanajvýš rok. A vidíte, začínam ďalší.

Aký bol ten prvý rok?

Veľmi hektický, pracovný, veď preto som sem išla. Zbehol ako voda. Už som sa stihla aj presťahovať do väčšieho. Predošlý byt bol totiž narýchlo zháňaný. Bol síce pekný, aj by som povedala, že luxusný, ale malý. Na začiatok som nevedela, ako dlho tu vydržím, tak som nehľadala nič veľké. Keby si niekto myslel, že som sem prišla na doživotie, to určite nie. Samozrejme, počítam s tým, že sa vrátim do Košíc.

Na ten ozajstný dôchodok?

Áno, veď to už človek ani toľko nevládze.

Vy ste zažili televíznu slávu a obrovské čísla sledovanosti. Ako hodnotíte vysielanie televízií dnes? Spomenuli ste, že ich veľmi nesledujete, je to podľa vás naozaj také zlé?

To je úplný brak, čo vysielajú. Ja nečítam bulvár, ale odborné veci a stačí si dať do Google sledovanosť televízií a tam vidieť, že idú dole. Odhadujem, že o nejaký čas zaniknú, o desať-dvadsať rokov už možno nebudú. To je len o reklame, nič kvalitné tam nie je a stále tí istí ľudia. Aj nedávno, keď som účinkovala v šou o varení, bolo vidieť, že diváci nechcú tých istých, tie okukané tváre. No a ukázalo sa, že zase som urobila čísla sledovanosti. Ale nie preto, že ma má každý rád. To vôbec nie. Je to preto, že ľudia sú zvedaví.

