Na ich zásnuby čakal celý svet. Princ William mal 28 rokov, keď sa konečne odhodlal a požiadal svoju dlhoročnú priateľku Kate Middleton o ruku. William ani v momente, keď žiadal Kate o ruku, nezabudol na svoju milovanú matku, princeznú Dianu. Kate nastokol na prst matkin prsteň s veľkým modrým zafírom vysadený 14 diamantmi. Od tohto momentu žila Británia prípravami na svadbu, ktorá sa uskutočnila 29. apríla 2011.

Dvojica sa zasnúbila v októbri 2010 na dovolenke v Keni. Oficiálne to v paláci oznámili až v novembri. To, či pri žiadaní o ruku pred Kate pokľakol, William neprezradil. "Zostane to tajomstvom," povedal princ. "Bolo to veľmi romantické a veľmi osobné," komentovala zasnúbenie rozžiarená Kate.

Len pár hodín po ohlásení zásnub sa ukázali na verejnosti. V priestoroch kráľovského paláca St. Jameson Palace Willliam pred novinármi prehovoril o emotívnom zasnúbení. "Ako ste si iste všimli, je to zásnubný prsteň mojej matky. Je to pre mňa aj pre Kate veľmi výnimočný okamih," povedal William. "Chcel som sa tak uistiť, že moja matka nezmeškala tento deň a okamih, kedy sme sa s Kate rozhodli stráviť zvyšok života spolu. Nielen vďaka tomu prsteňu je tu s nami teraz prítomná," povedal dojatý William.

Zásnubný prsteň si princezná Diana vybrala v roku 1981, keď sa zasnúbila s princom Charlesom (dnes už kráľom Charlesom III.). Nebol vyrobený špeciálne na objednávku, takže tento kúsok z kolekcie klenotníctva Garrard bol bežne v predaji. Kate pútala pozornosť všetkých prítomných v modrých šatách od svojej obľúbenej brazílskej návrhárky Danielly Issy Helayel. William si vybral tmavý oblek z dielne Savile Row tailors Gieves & Hawkes, ktorá oblieka kráľovskú rodinu už viac ako dve storočia.

Kate Middleton sa tak môže stať prvou manželkou kráľa pochádzajúcej zo strednej triedy. "Aby si budúci kráľ vzal ženu takého obyčajného pôvodu, je z kráľovského hľadiska revolúciou," napísal v roku 2010 The Daily Telegraph.

