Kubánskeho choreografa fanúšikom Let´s Dance netreba predstavovať. Jorgeho (55) si diváci pamätajú vďaka extravagantným outfitom a nebol by to on, keby na seba nepútal pozornosť aj na dovolenke, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Jorge González síce pochádza z Kuby, no žije v Hamburgu, odkiaľ aj pravidelne minulý rok cestoval na živé prenosy 7. série Let´s Dance. Vysmiateho vetroplacha Slovensko spoznalo v čase, keď popri Ďurovčíkovi, Drexler a Vinczeovej zasadol do porotcovského kresla.

Týždeň čo týždeň sa predvádzal v bláznivých a dych vyrážajúcich outfitoch, na ktoré naše publikum nebolo celkom zvyknuté. V 8. sérii jeho miesto zaujal Janko Koleník a Jorge sa tak viac k slovenskému projektu nepridal. >>>