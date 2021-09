Kedysi o nej sníval každý muž, dnes je z nej šesťdesiatnička. Ako sa zmenila a čo vyrástlo z jej dcéry? Pozrite sa, či po slávnej mame zdedila svoju krásu. Britská herečka Rachel Ward (63) sa preslávila pred 38 rokmi v nezabudnuteľnom televíznom seriáli Vtáky v tŕní. Zahrala si v ňom hlavnú úlohu farmárskej dcéry Meggie Clearyovej, ktorá očarila katolíckeho kňaza v podaní Richarda Chamberlaina (87).

Bola taká krásna, že sa do nej nezamilovali len milióny mužov pred televíznymi obrazovkami, ale aj kolega Bryan Brown (74), ktorý stvárnil jej seriálového manžela Luka O´Neilla. Sympatie boli vzájomné, a tak sa v roku 1983 konala svadba. Rachel, ktorú v roku 1983 v USA zvolili za jednu z desiatich najkrajších žien, porodila dve dcéry a jedného syna. V manželovi našla svoju životnú lásku a dodnes s ním žije v harmonickom manželstve v ďalekej Austrálii.

Ich dcéra Matilda (34) sa vydala v šľapajach slávnych rodičov, a tiež sa venuje herectvu. Na svojej sociálnej sieti zverejňuje zábery zo svojho súkromia. Na jednej z odvážnych fotiek ukázala, ako dojčí svoju malú dcérku. V jednom zo starších príspevkov opísala komplikovaný vzťah k svojmu telu a krivkám, ktoré zdedila po mame:

"Toto je moje telo. Oddýchnuté, šťastné, zdravé. Vyrastala som so strachom z kriviek a tuku, pretože moja matka bola modelka a typ kriviek, ktorý mala, neboli v tom čase v magazínoch príliš vítané. Väčšinu práce dostali dievčatá bez štipky tuku na svojom tele. Nie je to mamina chyba, my všetci dedíme veci po rodičoch a ja som sa vždy bála byť sama sebou - teda ženou s krivkami a NIE s veľkosťou 36. Trvalo mi to až do tohto roku, kým som sa začala cítiť dobre vo svojom ženskom tele. V zdravom tele, ktoré nehladuje, ale užíva si, telo, ktoré má na kostiach tuk.