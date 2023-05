Je to už nejaký ten deň, čo sa Mary Bartalos rozhodla, že na svojom profile na sociálnej sieti bude ľudí motivovať k životu s Bohom. "Dospela som k zmene, ktorá tu nastane a cítim sa povinná vám o nej dať vedieť. Tí, čo ma sledujete, viete, že som kresťanka. Budem úprimná a poviem vám, že dlho som sa modlila za to, čo s týmito sociálnymi sieťami, pretože už ma nebavia ako kedysi. Moja pozornosť sa preniesla úplne inam. A trvalo to síce dlhšie, ale riešenie prišlo. Ak tu mám naďalej byť, chcem, aby moja aktivita mala vyšší zmysel. Preto tu budem pre vás ako motivátor k životu s Bohom. Aký naozaj je, z môjho pohľadu, nevychádzajúc zo žiadnej tradície či náuky, ale taký akého som ho spoznala za posledné roky. Viackrát mi prišli veľmi pozitívne ďakovné správy ohľadom viery v Boha, ktoré ma utvrdzujú v tom, že je to z mojej strany správne a chcem to robiť. Chcem, aby ste vedeli, že na mojom profile nebude nikdy pretvárka, ale naopak úprimnosť a otvorenosť, ktorá je bránou k vytváraniu a prehlbovaniu vzťahov.

Mám rada zmeny v živote, malé, ale aj tie radikálne. A takou radikálnou bolo aj moje uverenie v Boha. A chcem, aby ste vedeli, že to nieje tradícia, ani náboženstvo, nieje to výchova. Je to rozhodnutie! A to moje bolo to najlepšie, aké som v živote urobila. Uplynulo 5 rokov odkedy sa zo mňa stal nový človek a týchto päť rokov sa ani nedá porovnať s tými 23 rokmi pred nimi. Ak si niekto myslí, že život bez Boha je “o dosť lepší”, zaručene pravý život s Bohom ešte nezažil. Je to podľa mňa to najvzrušujúcejšie čo človek môže na zemi zažiť. A rada vám to budem svojimi malými životnými svedectvami dokazovať," napísala herečka zhruba v polovici apríla a rozpútala poriadnu kauzu.

Mary Bartalos chce ľudí motivovať k životu s Bohom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CrK6cZYtuvO/

Neskôr sa totiž vyjadrila aj na adresu LGBTI+ komunity. Podľa nej láska medzi dvomi mužmi či dvomi ženami je výsledkom diablovej práce s Bohom to nemá nič spoločné. To sa, samozrejme, nepáči mnohým jej bývalým kolegom z fachu, ktorí sa aj sami hlásia k LGBTI+ komunite. Na povrch napokon vyplávalo aj to, že Mary síce je veriaca, no stala sa členkou pochybného spoločenstva, ktoré sa niekoľkokrát snažilo získať status cirkvi, no ani na súde neuspeli práve pre nenávistné prejavy voči všetkému, čo nie je v súlade s "kostolným poriadkom". Mnohí zo šoubiznisu ju za jej vyjadrenia odsudzovali. Až doteraz. Členkou pochybného spoločenstva je totiž aj niekdajšia víťazka Superstar Viera Berkyová, dnes už Oláhová, ktorá už pred rokmi zmizla z hudobnej scény a spolu s manželom žije v írskom Belfaste.

Mary Bartalos Zdroj: https://www.instagram.com/p/CQdgVwWJDA2/

Po dlhej dobe dala o sebe Berkyová vedieť a to preto, aby vyjadrila podporu Bartalos. "Ahojte, nakoľko moje meno sa viackrát spomínalo v mediálnych článkoch na osobu Mary Bartalos, tak aj ja sa veľmi rada vyjadrím. Ahoj Mary, som na teba hrdá. Nenechaj sa znechutiť a taktiež sa nenechaj zneistiť k tvojim vyjadreniam. Aj ja stojím za tradičnou rodinou a za tradičnými hodnotami a plne verím v božie slovo a všetkému, čo je napísané v božom slove," nechala sa vo videu na TikToku počuť Berkyová.

"Viem, že na Slovensku nie sú veľmi rozšírené a populárne letnično-charizmatické hnutia alebo cirkvi, ale ja osobne vám môžem povedať, že bývam dlhodobo v zahraničí a presne takéto cirkvi sú tu plne akceptované a taktiež sú prínosom pre všetkých ľudí,“ vyjadrila sa superstaristka, ktorá takto obhajuje aj podivné spoločenstvo, do ktorého patrí ona i Bartalos. Nikomu, samozrejme, jeho vieru neberieme, ale pýtame sa, skutočne je nutné takto útočiť na komunitu LGBTI+ po udalostiach v Teplárni? Toto spoločnosti určite neprospeje.