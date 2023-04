Veronika zverejnila fotku priamo z postele s Kolárovským po spoločne strávenej noci, píše Wanda. Veronika a Matúš sú pod drobnohľadom médií, odkedy sa prevalila informácia o jeho otcovstve Ney. Oficiálne však pár nikdy netvorili. Pre PLUS 7 DNÍ sa pred časom vyjadril, že medzi nimi je kamarátsky vzťah. „S Veronikou sme nikdy spolu nechodili, ale máme dobrý vzťah - kamarátsky a najmä rodičovský. Milujeme Neu, z ktorej sa tešíme. Sme radi, že ju máme, a tam sa to končí. Veronika bude priať mne, aby som si našiel priateľku v budúcnosti, a takisto ja prajem jej, aby si našla partnera,“ povedal.

Z príspevkov Veroniky a Matúša, o ktoré sa pravidelne delia so sledovateľmi, je zrejmé, že spolu trávia oveľa viac času ako predtým. Keď Veronika pred časom zverejnila spoločnú fotku s Matúšom a s Neou, na ktorej sa usmievajú od ucha k uchu, sledovateľov poriadne prekvapili. ,,Už navždy,“ znel Veronikin popis k fotke. Na popis sa „chytila“ aj jej kamarátka, speváčka Ronie. ,,Vy ste zas spolu? Jeeee,“ tešila sa v komentároch. ,,To je názov pesničky, láska,“ uviedla ju do obrazu Veronika, ktorá touto odpoveďou komentár Ronie nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.

Sestry Nízlové ako sexi dračice Zdroj: TV Markíza

Vyzerá to tak, že po Matúšovom rozchode s jeho ex Nikolou, sa jeho vzťah s Veronikou zlepšil. Čas trávi nie len u sestier Nízlových v novom dome, ale aj u ich rodičov. Veronika pred pár dňami pridala šokujúcu fotku. Matúš totiž u nej strávil noc, na fotke obaja ležia v posteli a Matúš ešte spí. "Rána ako toto," znie popis fotky.

