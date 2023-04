Sestry Nízlové sú pravidelnými diváčkami tanečnej šou Let´s Dance priamo v Inchebe. Zakaždým si dajú na svojom outfite a vzhľade záležať, aby zažiarili. Už sme si tak akosi zvykli, že dvojičky chodia všade spolu. Rovnako, ako na nedeľné prenosy. Avšak, ôsme kolo bolo výnimkou. Veronika, ktorá má dcérku Neu, sa tentoraz neukázala, no mamina malej Lindušky Daniela, nechýbala.

Twiinsky Veronika a Daniela Nízlové. Zdroj: TV Markíza

Garde jej robil tentoraz známy muž. Hoci by mohol niekto predpokladať, že ide o ich skvelého kamaráta Tomáš Stríža, nie je to tak. Po tom, čo sa Daniela rozišla s otcom svojej dcérky, futbalistom Stanom Lobotkom, ktorý je od nej o osem rokov mladší, sa po jej boku neobjavil žiaden nový potenciálny partner. Po nedeľnom priamom prenose sa však natíska otázka, či sa predsa len niekto nenašiel. A opäť mladší muž.

Po rozchode so Stanom Lobotkom nemala Daniela nového partnera. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Reč je o markizáckom hercovi Victorovi Ibarovi, ktorý v Let´s Dance tiež tancoval, no vypadol napokon ako prvý. Daniele totiž výnimočne nerobila spoločnosť jej sestra Vebi, ale práve Victor. Na červený koberec prišli spolu, bok po boku, počas večera sa spolu skvele bavili a zdieľali aj príbeh na sociálnej sieti. Nielen priamo z Incheby, ale aj z auta počas cesty domov. Pokiaľ je nám známe, Victor bol ešte pred asi mesiacom zadaný so sympatickou brunetkou. Za ten čas sa však mohlo udiať čokoľvek a nie každý zo šoubiznisu všetko ihneď vešia na sociálne siete. S otázkou, či Daniela a Victor tvoria nový pár, alebo si robili len garde ako kamaráti, sme sa obrátili na oboch, no do uzávierky sa nevyjadrili. Každopádne, ak si k sebe partnersky našli cestu, držíme im palce. Koniec koncov, pristalo by im to spolu.