Nie je žiadnym tajomstvom, že rozchod s otcom svojej dcérky niesla herečka Liv Bielovič veľmi ťažko. Zdá sa ale, že šťastie sa na ňu obrátilo a nedávno priznala, že našla muža, ktorý opantal jej hlavu aj srdce, no pochádza z ďalekej Ameriky, o čom napísal aj portál Eva.sk.

Lívia Bielovič Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqGZ0rPvfPN/

„Stretla som tam spriaznenú dušu, nechcem nejako konkrétne hovoriť nič, lebo je to ešte čerstvé a uvidíme, čo život prinesie. Takže zatiaľ sa vzájomne navštevujeme, a hlavne asi sa to pre niečo udialo, samozrejme, lebo pracovne tam budem chodiť. Vždy som to chcela a chvalabohu sa mi to splnilo,“ prezradila pre Nový Čas.