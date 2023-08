Bianka investovala do nehnuteľnosti, ktorú sa rozhodla na komplet prerobiť. V staršom dome videla obrovský potenciál, ktorý sa rozhodla premeniť na svoje vysnívané bývanie. Aj keď rekonštrukcia ešte stále prebieha, mladá influencerka sa rozhodla svojim priaznivcom ukázať niečo zo svojho kráľovstva, o čom napísal aj portál Lepšie bývanie.

Nedávno sa tak pochválila hotovou fasádou domu, či ružovou kuchynskou linkou, ktorá je pre ňu ako stvorená, keďže Bianka túto farbu veľmi obľubuje. Okrem toho, hotová je už aj spálňa so zaujímavým tvarom postele a do obývačky si nechala vytvoriť stenu s malými výklenkami, do ktorej časom pribudnú rôzne dekorácie. Bianka si nakúpila aj retro kúsky a pochválila sa návrhom krásnej záhrady. Nebude v nej chýbať bazén či ohnisko.