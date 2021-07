Kto by Didianu nepoznal? Napriek tomu, že blondínka vyštudovala hoteliérstvo a skončila s maturitou, jej kroky do tohto odboru vôbec neviedli. Po škole totiž nastúpila do Funradia a do dnešného dňa ju môžeme počúvať z éteru rádia. Jej hlas je nezameniteľný a poslucháči si na ňu za tie roky už zvykli natoľko, že si nevedia vysielanie bez nej hádam ani predstaviť.

Didiana si dáva pozor na svoje súkromie, no s čím sa rada podelí je jej práca, cestovanie, záľuby a to, ako si dáva do tela a maká na svojej postave. Aj po štyridsiatke sa môže pochváliť štíhlou a pevnou postavou a tak si môže dovoliť obliecť naozaj čokoľvek bez akýchkoľvek výčitiek. V týchto horúcich dňoch si odskočila na dovolenku do Talianska a pochválila sa záberom v plavkách.

A my len skladáme klobúk a hovoríme jedno obrovské WOW. Moderátorka sa totiž môže pochváliť doslova vysekaným bruchom, za čo určite vďačí nielen vhodnej strave, ale aj jej záľube v golfe. Je totiž vášnivá golfistka. A nielen to. Poctivo cvičí a dáva si zabrať. Dokonca zvykla cvičiť aj pod dozorom Romana Voláka a dostala sa do takej kondície, že bez problémov zvládla aj fit plankovo-tanečnú výzvu, ktorú si môžete pozrieť vo videu. Nuž Didiana, tíško závidíme, že máš tak pevnú vôľu a brucho ako fitneska.