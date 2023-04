Speváčka Dominika Stará sa netají tým, že rodina je pre ňu v živote požehnaním a je na prvom mieste. S manželom Michalom sa jej podarilo rozšíriť ju krátko po svadbe, ktorú mali v roku 2021 a to hneď dvakrát. Najprv začiatkom roka s okresaným počtom hostí a neskôr v máji urobili poriadnu veselicu so všetkým, čo k tomu patrí. Boli rozhodnutí, že ak im pán Boh dopraje, radi by mali dieťatko. A to a im podarilo.

Vo februári 2022 sa z Dominiky a Michala stali po prvý raz rodičia a speváčka na svet priviedla synčeka, ktorý dostal meno po otcovi. Sympatická bývalá superstaristka sa delila s fanúšikmi s pokrokmi svojho synčeka, s radosťami aj starosťami materstva. A tentoraz sa s nimi opäť podelila aj o radostnú novinku. Je opäť tehotná. "Láska sa nedelí, láska sa násobí... Jedno dieťa na rukách, druhé v brušku. Budeme štyria a slová nedokážu opísať, ako veľmi sa tešíme," napísala šťastná mamina malého Miška k záberu so synčekom z výletu.

K Dominikiným láska - dvom Miškom, pribudne čoskoro tretia. Zdroj: Instagram.com/@dstaraofficial

Na fotke Dominika doslova žiari šťastím a niet sa čo čudovať, keď pre ňu rodina tak veľa znamená. Pre náš web prezradila, že z Miška by sa mal stať veľký brat v októbri. "Povedali sme si, že ak by sa nám podarilo otehotnieť tento rok, bolo by to super. No a mesiac na to sme sa dozvedeli, že čakáme bábo. (Smiech.) Takže rýchlovka, čo nás prekvapilo, ale bábo sme chceli a plánovali sme ho," povedala s úsmevom Dominika. Samozrejme, zaujímalo nás, či už vedia pohlavie. "Ešte nevieme, čo to bude, ale mená už máme vybraté pre dievčatko aj pre chlapčeka. Nech je to však čokoľvek, veľmi sa tešíme. (Úsmev.)," dodáva šťastná budúca dvojnásobná mama. Dominike a jej manželovi zo srdca blahoželáme a prajeme hlavne veľa zdravia.