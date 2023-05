Sympatická herečka, ktorá si zahrala aj vo veľmi obľúbených Oteckoch a je srdcom hrdá východniarka, nemala na vzťahy šťastie a dlhšie sa v jej živote neobjavil ten pravý. To sa však zmenilo a už je to nejaký ten piatok, čo je Natália Puklušová šťastná po boku sympatického Michala. Keď Natália zverejnila prvé spoločné zábery, ľudia okamžite reagovali, že im Michal pripomína Tarabasa, Sandokana či dokonca Aquamana.

Herečka tapetu využíva aj ako efektné pozadie do videí a na fotky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXBv79uI2D-/

"Môj Michal to so mnou vie. Môžem sa zlostiť koľko chcem, nakoniec vždy podľahnem jeho láskavému prístupu a záujmu. Počúva ma a snaží sa ma pochopiť. Neodchádza. Nehľadá si náhrady. Vie, kedy reaguje zo svojho zranenia a tým pádom neobviňuje mňa. Prekonáva hrdosť, zostupuje z mysle do srdca a aj keď chybu neurobil, príde ako prvý a povie: Milujem ťa láska, poďme sa o tom porozprávať. Pozrime sa spoločne, odkiaľ pramení tvoj hnev. Povedz mi, čo potrebuješ, aby sme sa mohli zase objímať a nie hnevať. Tak toto je moja realita. A prajem ju každému. Každému mužovi prajem, aby jeho žena o ňom hovorila takéto slová," opísala Natália, ako im to s Michalom funguje.

Natáliin partner Michal - vraj ho poslal kúpiť niečo dobré k filmu a prišiel aj s kyticou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChvLUpBIV5m/

Čoskoro sa však dvojica dočká novej životnej etapy. Prezradili totiž, že z nich budú rodičia a urobili to skutočne netradične. Žiadna fotka ultrazvuku či rozkošná fotka s tehotenským bruškom alebo odfotený tehotenský test. Budúci otecko sa totiž prekecol vo videu o zmrzline. "Dojedla som svoje dve a pol zmrzliny. Kuki, dala som ich. Podcenil ma," hovorila Naty vo videu po tom, čo skonzumovala zmrzlinu a otočila kameru na svoju polovičku. A vtedy to prišlo. "Tak, lebo neješ už iba za seba," reagoval Michal, čím nechtiac prezradil, že budú traja.

"Ježiš, ty to musíš hneď vykecať. Ja som teda chcela úplne niečo iné povedať, ale dobre teda, keď už si to načal. Áno, dobre vidíte, veľká som, tučná som. Budem mama," dodala s humorom napokon herečka. Prezradila, že ich rodinka sa má rozrásť v období Mikuláša a tiež prezradila aj pohlavie bábätka. Dokonca pre svoje bábätko už dostala aj prvý darček - malé rozkošné barefoot topánočky.