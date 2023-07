Názov knihy Bez filtra je naozaj výstižný. Ten, kto si ju už prečítal, sa o vás dozvedel veci, ktoré sa len tak bežne na verejnosť nevyťahujú. Prečo ste sa rozhodli pustiť do sveta miestami až veľmi intímne veci?

– Viete, odmalička som bola stredobodom pozornosti. Môj otec bol členom starej šľachtickej rodiny a v minulosti bol väznený ako člen skautského hnutia. Podal si žiadosť o vydanie pasu a s mamou vycestovali do Švédska. Vtedy som mala 3 roky a zostala som v Česku u babky. Chceli po mňa prísť, ale vtedajšia politická moc tomu všemožne bránila. Podarilo sa to, až keď som mala 6 rokov.

To muselo byť radosti…

– Švédske médiá vtedy písali: „Malá Pavlínka je šťastná, že je opäť po rokoch so svojimi rodičmi.“ Ale ja som šťastná nebola, chýbala mi babka, kamaráti, život v Česku. A preto som sa rozhodla napísať knihu. Aby som odkryla svoje skutočné ja, aby ľudia vedeli, že aj úspešní a medializovaní ľudia, ktorých možno obdivujú, v skutočnosti vôbec nemusia byť šťastní, a tak im nie je čo závidieť.