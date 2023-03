Kvetka Horváthová a spolu s ňou celá jej rodinka prežívajú nevýslovné šťastie. Pribudol k nim ďalší člen. Jej sestre, Lucii Barmošovej, sa ešte v januári narodila dcérka, ktorej dali krásne meno Diana.

Obľúbená moderátorka rannej relácie má doma už dospievajúcu slečnu. Jej Paulínka má už neuveriteľných trinásť rokov. Prítomnosť bábätka v rodine si Kvetka veľmi užíva: „Tie malé pršteky, tie ksichtíky, ktoré robí, keď spinká, tá bábätkovská vôňa,… Som do nej 😍“ napísala k jednému príspevku na Instagrame.

Hoci je slnečných dní stále ešte pomenej, hrdá teta Kvetka sa vybrala s Diankou na prechádzku. „Dnes bol krásny deň,” napísala k fotke na Instagrame. O tom, že Kvetka má štýl nie je pochýb a i počas kočíkovania neterky to potvrdila. Jej outfit ocenili aj fanúšikovia v komentároch pri príspevku: „Veľmi vám to Kvetka pristane, super teta,” odkázala jej jedna. „Pekná tetka Kvetka. Svedčí Vám to,” napísala ďalšia. A dokonca sa medzi komentármi objavil aj takýto: „Kvetka aj Vám by sa také ešte hodilo 😉.“ Čo myslíte vy, hodilo by sa Kvetke ešte bábätko?