Vo svojich piesňach, ale aj na sociálnych sieťach šírite lásku a dobro. Je to to, čo dnešný svet potrebuje?

– Dnešný svet má už všetko. Myslím si, že ešte nikdy ľudstvo nemalo také možnosti, neobmedzený prístup k informáciám a k zábave a toľko technologických vymožeností ako teraz. Ľuďom sa zjednodušil život, vyvíja sa umelá inteligencia, ktorá rozhoduje a rozmýšľa za nás, ale mám pocit, že ľudia nie sú šťastnejší. Dokonca sa mi občas zdá, že je to práve naopak. Že sa postupne vytráca ľudskosť, taká jednoduchá radosť a spokojnosť a presne tá spomínaná láska. Akoby sme sa trošku potrebovali vrátiť k tomu základu, znova sa dokázať tešiť z vecí, ktoré nám pripadajú samozrejmé a v návale toho každodenného hluku možno až nudné. Snažím sa nad tým pravidelne zamýšľať a našťastie aj vďaka svojim sociálnym sieťam viem, že nie som sama.

Máte úžasné vyžarovanie, súvisí s vaším vnútorným nastavením?

– Pochopila som, že to, či budem šťastná, závisí od môjho nastavenia a môjho rozhodnutia. Že to nie je výsledkom nejakých náhod alebo ľudí okolo mňa. Ani od množstva práce alebo peňazí. Poznám bohatých ľudí, ktorí sú nešťastní, menej bohatých dokonale šťastných a, samozrejme, opačne. Keď sa naučíme vnímať seba, počúvať svoj hlas, dokážeme žiť svoj život bez toho, aby sme sa neustále porovnávali s inými. Viem, že toho ešte musím veľa zažiť a skúsiť, ale vždy to bude iba moja cesta. Už dávno som prijala, že všetko, čo sa deje, má svoj význam. Neoplatí sa s tým bojovať. Ako povedal kedysi Bruce Lee – buď ako voda.

A na sociálnych sieťach propagujete teóriu – inšpirujme sa navzájom. K čomu by ste chceli ľudí inšpirovať?

– Rada by som ľudí inšpirovala k unikátnemu životu. Veľmi by som si priala, aby sa k ľuďom dostal môj odkaz, že každý z nás je výnimočný, nemáme si čo závidieť, lebo naša cesta je úplne iná ako cesta nášho známeho alebo suseda, súrodenca, prípadne nejakej známej osobnosti. Chcem všetkých inšpirovať, že ak niečo chcú, čokoľvek, lepšiu prácu, lepší vzťah, viac práce, viac voľného času, všetko sa dá. Naozaj. Len sa treba rozhodnúť a začať. Verte mi, každá snaha bude odmenená. Vždy. Možno nie hneď a tak viditeľne, ako by sme si želali, ale bude odmenená a nakoniec nás tá snaha možno nasmeruje na nové cesty a k novým veciam, o ktorých sme ani netušili a nesnívali. Len treba začať a vytrvať.

Ešte som si všimla, že jazdíte na koni. Ako ste sa k tomu dostali?

– Kone sa mi odjakživa páčili, sú majestátne a elegantné. Dokonca sa mi vždy páčil aj westernový štýl oblečenia. Paradoxne som sa ku koňom dostala až v dospelosti. Počas televíznej šou som mala úlohu zaspievať skladbu na koni. Najprv mi to pripadalo nereálne, ale takto som sa dostala do kontaktu so špeciálnymi filmovými koňmi a natoľko ma to očarilo, že som sa tomu začala venovať intenzívne. Vďaka trénerovi Andymu som vnikla do tohto čarovného sveta.

A jazdí aj vaša Zoe, inšpirovali ste ju k tomu?

– Zoe túžila jazdiť už dávno, len vzhľadom na povinnosti počas nakrúcania denného seriálu nemala na to priestor. Keď minulý rok seriál skončil, okamžite mi nadšene oznámila: „Mami, odteraz už môžem jazdiť s tebou!“ A tak sa aj stalo, celé leto trénovala a toto nadšenie jej vydržalo doteraz. Naše spoločné vychádzky, keď vnímame a sledujeme prírodu zo sedla koňa, patria k našim najkrajším zážitkom.