Je to už desať rokov, čo si Braňo a Nora v novembri 2012 povedali definitívne zbohom. Po expresne rýchlom rozvodovom konaní zronený spevák zamieril do baru, kde svoj žiaľ utápal v alkohole. Tak, ako to u neho bývalo zvykom v časoch dobrých i tých horších. Svojej závislosti sa zbavil až o niekoľko rokov neskôr a dnes je to už štvrtá "sezóna", čo sa alkoholu nedotkol.

Braňo Mojsej pred rokmi. Zdroj: Robo Homola

Teraz na sociálnych sieťach zverejňuje motivačné citáty a teší sa z triezveho pohľadu na svet. "Ta nie je mi lepšie takto si žiť? Nemusieť každé ráno alkohol piť?" zamyslel sa nedávno počas lyžovačky v Lučivnej. O Braňovom veľkom prerode svedčia aj jeho ďalšie slová: "Až vo chvíli, keď som si myslel, že som úplne stratený, som konečne našiel sám seba. Spoznať seba samého a prejsť skúškami života je to najdôležitejšie," zamyslel sa na Instagrame. Ostáva len dúfať, že mu to vydrží čo najdlhšie...