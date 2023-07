Ak sa práve snažíte schudnúť, tak radšej tento článok ďalej ani nečítajte. Naštve vás! A strašne! Prečo? Pretože herečka a režisérka Gabika Škrabáková je presne ten typ ženy, ktorá, hoc sa nestravuje ukážkovo, nepriberie ani gram. Je chudá ako špáradlo aj napriek tomu, že jedáva nepravidelne a dopraje si aj čokoládu, vyprážaný syr, kolu, zmrzlinu alebo pizzu.

„Váha sa mi zmenila iba počas tehotenstiev. Inak mám od puberty tú istú hmotnosť a tú istú konfekčnú veľkosť,“ vraví sympatická tmavovláska, ktorej hlas často počuť v rôznych filmoch, pretože veľmi veľa dabuje. Ako teda vyzerá jej jedálniček? „Málokedy raňajkujem, okolo desiatej si dám jogurt s cereáliami a kávu. V práci si dám nejaké tyčinky, napolitánky a podobne. Na obed si zväčša objednávam niečo z reštaurácií. Keď som však doma, tak si dám rybu alebo aj rezeň. Milujem prívarky, pečené mäso, kapustu, ale aj plody mora.

Jem všetko. A čo sa týka večere, tak keď mám predstavenie, tak jem až po ňom. Potom nabehnem do chladničky,“ smeje sa Gabika, ktorá pri výške 164 cm váži iba 50 kíl. Veľmi dobre si uvedomuje, že patrí medzi málo žien, ktoré si môžu bez obáv zo „špekov“ dopriať toľko jedla, koľko len chcú. „Ja skrátka nepriberám,“ mykne plecami. A my ostatné, ktorých sa to netýka, jej môžeme iba ticho závidieť…