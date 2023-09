Úspešná a talentovaná herečka Anna Šišková má za sebou niekoľko vzťahov, z toho dve, nevydarené manželstvá. Jej prvým manželom bol režisér a herec Juraj Nvota, s ktorým má mladšiu dcéru Terezu. Tú staršiu, Dorotu, má z mileneckého pomeru s legendárnym hudobníkom Jarom Filipom, ktorý už nie je medzi živými. Druhým Aničkiným zákonitým bol český režisér Jiří Chlumský. Žili spolu niekoľko rokov „bez papiera“ a keď sa rozhodli svoju lásku spečatiť oficiálne, tak sa to medzi nimi akosi „pokafralo“. Jiří obľúbenú slovenskú herečku podviedol s oveľa mladšou kráskou.

To však Aničku nepoložilo až tak, ako rozvod prvého manželstva. Hoc zaň vtedy mohla ona sama, a to tým, že Nvotu podviedla s kolegom Jurajom Kemkom, aj tak celú tú situáciu niesla ťažko. A to až tak, že musela vyhľadať pomoc psychiatra. Ten jej postupne pomohol spamätať sa zo všetkého a tak aj dnes chodí po svete so širokým úsmevom.