Dvojičky Olsenové oslavujú 13.6. svoje 36. narodeniny. Celý svet si ich pamätá z nezabudnuteľného seriálu Plný dom, v ktorom sa objavili už ako jednoročné bábätká. Vyrastali pred zrakmi miliónov divákov, ich osud sledoval celý svet.

1990 Sladké princezné

Mary-Kate a Ashley odštartovali hereckú kariéru, keď mali len jeden rok, a to v seriáli Plný dom, ktorý sa začal v roku 1987 a skončil sa v máji 1995.

FOTO zmenených dvojičiek nájdete v galérii.

Olsenky rástli spolu so seriálom, a keď mali štyri roky, boli to dve malé rozkošné princezničky, ktorým by ste za jeden pohľad dali všetky maškrty sveta. >>>