Sarah Arató môžete poznať z televíznej obrazovky z viacerých seriálov. Zahrala si aj v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, po boku Tomáša Maštalíra.

Zdroj: TV Markíza

Sarah si svoje súkromie stráži, ale sem-tam poteší sledovateľov aj takouto fotkou. Nedávno ukázala svojho priateľa, keď s ním zverejnila zamilovanú fotku z dovolenky. Tentokrát sa však o muža po jej boku nejedná.

Sarah zverejnila fotku, na ktorej sú hneď dve prekrásne tváre. Jedna patrí jej a druhá jej sestre. K fotke so napísala: „Dnes pred 24 rokmi sa narodilo to najmilšie stvorenie na svete. Moja najlepšia kamoška, môj partner in krime, bútľavá vŕba a psychická podpora. Moja segra. 💕“ Obe ženy oplývajú krásou a pôvabom, hneď si všimnete, že sú sestry.