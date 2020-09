Posledné chvíle svojho života strávil režisér Jiří Menzel so svojimi dievčatami. Vlastné deti nikdy nechcel, a keď jeho o 40 rokov mladšia žena zatúžila po dieťati, musela sa obrátiť inam. Našla si milenca, režiséra Jaroslava Brabca (66) a narodila sa im dcéra Anička. Kto by čakal, že vzťahu Jiřího Menzela a krásnej Olgy týmto odzvonilo, bol by na omyle.

Olga Menzelová¡, Jiří­ Menzel Zdroj: Život