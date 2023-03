Všetko nasvedčuje tomu, že sa exotický spevák Matúš Kolárovský zadíval do pohľadu Sofie Zary Vittekovej. Staršia dcéra speváčky Patricie Vittek totiž vyrástla do krásy a Yael, ako si mladý otecko hovorí v umeleckej brandži, jej strúha jeden kompliment za druhým, čo si všimol aj časopis Šarm.

Zaujímavá konverzácia sa totiž zvrhla pri jej zábere na instagrame. “Dal som lajk,” napísal jej Matúš k nemu. “Keby mi tu radšej donesie donutky,” povzdychla si Sofia Zara. “Však ja idem už,” odpovedal jej spevák, no do konverzácie sa zamiešala Sofiina slávna mama Patrícia. “Matúš Kolárovský, ale vieš, že rezeň s ryžou by bol účinejší,” rypla si do Yaela speváčka. Ako konverzácia trojice napokon "vypálila" sa ich sledovatelia už nedozvedeli, no zdá sa, že mladučká kráska Matúša poriadne očarila.