Patrí medzi 100 najvplyvnejších žien sveta a zároveň by sme o nej mohli hovoriť aj ako o módnej ikone. Asi málokto si mohol nevšimnúť, že prezidentka Zuzana Čaputová pri rôznych pracovných stretnutiach a návštevách, okrem iného, vždy oslní aj dokonale upraveným zovňajškom, píše Plus JEDEN DEŇ. Jej jednotlivé outfity pochádzajú z dielní rôznych významných návrhárov. Na niektoré z nich sa môžete teraz pozrieť.

Stylistka Monika Nemčoková pracuje v módnej brandži už vyše 30 rokov. Zdroj: min

Niekoľko pútavých outfitov prezidentky Zuzany Čaputovej svojím profesionálnym okom zhodnotila stylistka Monika Nemčoková, ktorá je majiteľkou známeho dámskeho butiku Markiza Moda Italiana v centre Banskej Bystrice už vyše 30 rokov. “Je mi cťou hodnotiť outfity našej krásnej pani prezidentky,” povedala nám s úsmevom hneď pri stretnutí.

Podľa nej je pozoruhodné, že pri výbere oblečenia pre prezidentku sa návrhár zrejme sústredil najmä na jemný a elegantný štýl, no myslí si, že niektoré z predložených modelov vyzerajú príliš stroho a nepodporujú prezidentku vo vizuálnej prezentácii. V niektorých prípadoch ju dokonca robia staršou.

PRÍLEŽITOSŤ: Stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej a talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu na Slovensku.



HODNOTENIE: "Kabát má krásnu farbu, hodí sa pani prezidentke k očiam. Jeho dĺžku by som však, vzhľadom na to, že pani prezidentka má na sebe nohavice, zvolila úplne dlhú. A štólu by som zladila vo farbe kabáta."

Stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej a talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu na Slovensku. Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Ďalšie hodnotenie si pozrite na nasledujúcej strane: