Zahlasujte aj vy v našej ankete, ktorý z nových seriálov ste si najviac obľúbili a prečítajte si, čo si myslia dve z našich čitateliek. Nikoleta mala rada aj seriály z dielne RTVS Tajné životy či Hniezdo, ale Marianna nechápe, pre koho vlastne tie seriály točia - sú absolútne nezaujímavé....

Nikoleta (49), inžinierka: „Vedela som si oddýchnuť aj pri Oteckoch či Susedoch“

Myslím si, že vieme nakrúcať dobré seriály. Zdroj: Shutterstock

Rada si pozriem naše nové seriály, ale nie vždy ma zaujmú. Niektoré sú lepšie a niektoré horšie. Ale keďže nečakám žiadnu slávu a nie som veľmi náročný divák, tak niektoré sa mi vyslovene páčia. Vedela som si oddýchnuť aj pri Oteckoch či Susedoch, ale kedysi som milovala Mafstory alebo Hoď svišťom. Zaujal ma tiež z tých novších seriálov Za sklom – bola to kriminálka, ale podľa mňa pekne spracovaná a odzrkadľovala naše slovenské problémy. No a nesmiem vynechať Pána profesora, to je podľa mňa veľmi vydarený seriál, a oceňovaný seriál Tajné životy, ktorý približoval osud týraných žien, či Hniezdo na RTVS. Myslím si, že na Slovensku vieme nakrúcať dobré aj vážne, aj komediálne, sitkomy aj denné seriály. Určite nemáme také rozpočty ako štáby v zahraničí, nebodaj v streamovacích spoločnostiach, ako je HBO, Disney či Netflix, ale v rámci našich pomerov a možností sú super. Je sa na čo pozerať.

Marianna (53), poštárka: „Nie je tam nič originálne, poučné ani obohacujúce“

Televízii sa vyhýba, nechápe, pre koho píšu tie seriály... Zdroj: Shutterstock

Je to čoraz horšie s tými televíziami. Neviem, kto tam píše alebo nakrúca tie seriály, ale kvalitou idú z roka na rok dole. Malo by to byť opačne, ale v podstate niet čo pozerať. Seriály typu Nemocnica či Oteckovia považujem za nudné, nie je tam nič originálne, poučné ani obohacujúce. Asi by si pri tom mal človek oddýchnuť, ale keď ma to nebaví a neviem si v tom nič nájsť, ťažko relaxovať. A nielen seriály, ale aj filmy sú o ničom, všetko sa len opakuje dookola. A keď vymyslia súťaže, tak je to rovnaké. Samé talentové, o speve, tanci, každý rok to isté, fakt ma to nebaví. Akoby na Slovensku zastal čas. Čudujem sa, ak niekto dnes pozerá televíziu. Úplne sa jej vyhýbam. Sem-tam si pozriem Poirota alebo nejakú starú klasiku, ale to je tak všetko. V televíziách si neviem nič nájsť. A z tých nových som videla len Ivetu, ale nijako ma nezaujala. Nebolo to ani vtipné. Neviem, pre koho tie seriály točia.