Na tragický dátum 7. septembra 2011 Slovensko a s ním aj celý svet len tak nezabudne. V tento deň sa odohrala jedna z najväčšich tragédií v histórii športu. Pri ruskom meste Jaroslavľ sa zrútilo lietadlo. Na jeho palube sa nachádzal celý hokejový tím Lokomotivu Jaroslavľ z KHL. Mužstvo práve cestovalo na otvárací zápas sezóny do bieloruského Minsku, píše Pluska. V troskách prišiel o život aj slovenský hokejista Pavol Demitra († 36). Ako sa dnes má jeho rodina? Ako vyrástli jeho deti?

Jeho manželka Majka má dnes 45 rokov a po rokoch si plní svoje sny. Vyštudovala psychológiu a v rozhovore pre časopis Madam Eva prezradila, že potrebovala v živote nový veľký zmysel. "Všetko mi pripadalo také… zbytočné. Hľadala som niečo, čo by ma hlboko napĺňalo a zároveň malo zmysel pre druhých ľudí,“ vysvetlila, prečo si vybrala práve štúdium psychológie.

Ako sa zmenili? FOTO detí Paľa Demitru nájdete v galérii.

Majka v minulosti vyštudovala ekonómiu. Po rokoch si ju získala najmä detská psychológia a už počas štúdia aktívne pomáhala psychológom na základnej škole či v nemocnici na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. „Prišla som tam spočiatku ako Alica do krajiny zázrakov a čoskoro som zistila, aké je to pre ženy nesmierne dôležité,“ opísala v rozhovore svoje zážitky. Ako prezradila, miluje svoj úplne jednoduchý, normálny život v Trenčíne. „Minulosťou sa už nechcem živiť, malo by sa to nechať tak. Je to už desať rokov. Žijem so synom Lucasom a dcérkou Zarou, a či niekoho mám? O svojom súkromí nechcem hovoriť,“ poznamenala na otázky o novom partnerovi. „Nemám čo a prečo skrývať.“

