Aj keď mladšia generácia Paľa Haberu najviac vníma ako porotcu zo SuperStar, spevák patrí medzi stálice na hudobnej scéne. A aj keď nehrá ako kedysi, jeho hity sa spievajú dodnes. A práve vďaka speváckej súťaže sa zo scény nevytratil úplne... Keď v roku 2020 prijal pozvanie Matúša Krnčoka do jeho relácie #tbt rozhovoril sa aj o slávnych kraťasoch: ,,Tie kraťasy... To pred tými 30 rokmi nebolo premyslené. To bolo naozaj preto, že sme vtedy hrali prevažne po kulturákoch na začiatku kariéry a tam bolo strašné teplo. A ja nemám rád, keď som celý spotený, tak som si dal kraťasy, vedel som, že mám nohy vymakané z volejbalu. Vtedy som sa nemal za čo hanbiť a bola to praktická záležitosť. Ja som vôbec nechápal, že sa to niekomu môže páčiť, ja som to hlavne vôbec neriešil. Dosť sa v tom aj ťažko dýchalo tie dve hodiny,“ priznal so smiechom Paľo. ,,A ešte aj tá fotka s Karlom. To sú životné náhody...

Legendárna foto s Kájom a v jeho kultových šortkách. Zdroj: Instagram Pavol Habera

No a v inom rozhovore pre české Krajske listy priznal, že trvalú mal iba raz, potom si radšej vlny vo vlasoch robil klasicky kulmou, ktorú nosil aj na koncerty. A priblížil aj ako ho vnímali v Amerike. ,,Keď sme prišli za našimi americkými priateľmi, niektorí už vedeli, kto som, a šuškali si, že som u nás niečo ako Jon Bon Jovi u nich.“

A práve toto prirovnanie akoby ani nebolo náhodné. Jon Bon Jovi a Pavol Habera si na niektorých fotografiách akoby z oka vypadli. Zvlášť na fotografii, kde majú obaja rifľové krátke nohavice! Veď si to porovnajte!

