Písal sa rok 1987 a premiéru mal český film Discopříbeh, ktorý si získal tisíce fanúšikov. Nespočetné množstvo pubertiakov sa doslova zamilovalo do Evy, ktorú stvárnila Mariana Slováková Konečná, ktorá minulý rok oslávila polstoročnicu. Dievčatá túžili mať rovnaký účes a vyzerať ako ona v čase, keď sa objavila na obrazovkách. Pred 35-imi rokmi z nej bola doslova hviezda. Dnes už však herecká kariéra nie je to, čomu sa venuje. Už 25 rokov je šťastne vydatá a oddaná rodine.

"S manželom sme zohraní, nikto u nás nikdy nebuchol dverami. Rozumieme si, nekričí sa u nás, nenadávame si," vyjadrila sa pre Super.cz Marianna, ktorá mala v roku 1987 sladkých 15 rokov. Už pred nakrúcaním si privyrábala modelingom, dnes je pre ňu prioritou rodina. "Som veľmi rodine založená. Nechodím do baru alebo každý deň na kávu. Pracujem na dome alebo na chate. Práce je stále dosť. Akurát si asi ľudia vďaka môjmu vzhľadu myslia, že neviem variť, piecť a držať v ruke handru," hovorí predstaviteľka krásnej Evy, ktorá žije v Bratislave.

Práve rodina a domácnosť sú jej "prácou" naplný úväzok. Baví ju dekorovanie domu a to najmä na sviatky. Chce, aby sa jej rodina cítila dobre a v pohode, preto u nich nikdy nechýba teplé jedlo a len natretý chlieb by ste u nej hľadali na večeru márne. Svojej rodine dáva silné zázemie a všetko sa snažia robiť spolu. A hoci to vyzerá, že sa stará len o domácnosť, opak je pravdou. Stará sa aj o seba, čoho dôkazom je jej výzor. Minulý rok v máji síce oslávila 50-ku, no len málokto by jej tento vek tipoval. Vyzerá totiž mimoriadne dobre, môže sa pochváliť postavičkou ako lusk a svojou krásou, pôvabom a vôbec cekovým výzorom by mohla zatieniť aj mladšie ročníky. Niet preto divu, že sa aj dnes ešte príležitostne venuje modelingu.