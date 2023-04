Pamätáte si na farmára Miša? Na Farme sa ukázal ako mimoriadny pracant, so zvieratami mal dlhoročnú skúsenosť už dávno pred reality show, takže ho všetci ostatní súťažiaci považovali za najvzdelanejšieho človeka z tejto oblasti. Bol považovaný za “farmárskeho tatina”, no neskôr ho diváci začali “hejtovať”, pretože bol falošný. On síce tvrdil, že chcel byť len so všetkými za dobre, kamery tvrdia niečo iné…Veľa ľudí s ním po Farme prerušilo nadobro kontakt, no jedna farmárka pri ňom ostala až donedávna…

Michal Mošpan. Zdroj: TV MARKIZA

Mišo a Češka Dagy sa dali dokopy na Farme, už hneď na druhý deň si užívali sex v spoločnom farmárskom domčeku. Pristihli ich spolu dokonca niekoľkokrát priamo pri akte, napríklad aj Muffy…Pred nedávnom sa rozišli a Mišo si prešiel obrovskou premenou. Zabudnite na Miša v tom oblečení, v akom si ho pamätáte, pozrite sa na sexi svalnatého chlapa, ktorý vás dostane to kolien! Jeho FOTO nájdete V GALÉRII TU.