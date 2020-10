Kto by nepoznal príbeh o nechcenej Popoluške, z ktorej jej macocha spraví slúžku, avšak krásne dievča nakoniec nájde svoje šťastie po boku princa. Teraz to preneste do 80. rokoch minulého storočia a máte film "Cindy" inak v origináli "Cenerentola ´80". Taliansko-francúzska koprodukcia sa naozaj vydarila a ak máte radi módu a hudbu týchto rokov, bude to vaša srdcovka aj dnes.