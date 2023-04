Bývalý zabávač a herec si prešiel dlhším odlúčením od rodiny, keď sa nachádzal na Slovensku a jeho žena Inna s deťmi Fatimou a Omarom v Afrike. Táto situácia sa podpísala na ich vzťahu, ktorý prestal fungovať a dnes už pár netvoria, no podľa Ibiho slov ostali priateľmi. A hoci má Ibi 60 rokov, túži po ďalšej láske. „Nemala by byť sebecká a myslieť len na seba, mala by mať zmysel pre rodinu, mala by mať dobré srdce, byť tolerantná a nejsť do vzťahu s vypočítavosťou, ale preto, že so mnou chce niečo budovať,“ prezradil prednedávnom pre médiá Ibi a napísal o tom aj denník Plus JEDEN DEŇ.

Aj napriek rozvodu si v Mali užíva bezstarostný život. Zdroj: archív I.M.

Dôležité pre neho je, aby tá pravá akceptovala jeho deti, no na národnosti jeho vyvolenej mu nezáleží.„Môže to byť aj Afričanka, aj Slovenka, môže to byť Američanka, Indiánka či Ázijčanka. Ja sa nepozerám na to, kto odkiaľ je, ale aký je vnútri,“ vysvetlil. Ak by predsa len stretol Slovenku, nemal by problém usadiť sa u nás aj s rodinou.