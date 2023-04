Toto je desatoro zdravého životného štýlu, ktoré vám pomôže zlepšiť starostlivosť o zdravie. Obsahuje takzvané povinné jazdy, ako pravidelný pohyb alebo pitný režim. Keď sa na ne však pozriete bližšie, zistíte, prečo tieto okrídlené vety nie sú len frázami.

Ilustračné foto Zdroj: Natura

Ak sa po jedle prejdete, uloží sa vám menej tuku

Je všeobecne známe, že hýbať sa treba, dôležité je však aj to, kedy. Cvičiť by sa nemalo tesne pred spaním, pretože by sme pre endorfíny a ďalšie látky, ktoré sa cvičením vyplavujú do krvi mohli mať problém zaspať. Naopak, vhodné je hýbať sa po jedle. „Lepšie ako usadiť sa po jedle je vybrať sa na krátku prechádzku, ktorá významne zlepšuje schopnosť tela neukladať energiu do tukových zásob. Počet krokov za deň sa odporúča podľa veku, štandardne je to okolo 7 až 10-tisíc,“ odporúča Boris Bajer.



Vďaka posilňovaniu si vybudujete svalovú hmotu a nielenže znížite percento tuku, ale podporíte aj svoje kosti, takže sa chránite pred zlomeninami v staršom veku. Vyberte si pohyb, ktorý vám vyhovuje a pustite sa do športovania – ideálne v prírode. Je nenahraditeľný pri spracovávaní a kompenzovaní mentálneho stresu.

Vyvážený jedálniček

Nadmerná konzumácia cukrov, tukov a soli spôsobuje telu problém. Naše telo, naopak, bude benefitovať z ovocia, zeleniny, strukovín, semienok, orechov a celozrnných obilnín.



A nesmieme zabúdať ani na bielkoviny. V každom chode by sme ich mali prijať 20 až 30 gramov. Boris Bajer odporúča zaradiť do jedálnička viac rýb, vďaka ktorým telu zabezpečíme kvalitné bielkoviny aj omega-3 mastné kyseliny.

Ilustračné foto Zdroj: Natura

Prečo vlastne treba piť toľko vody?

Všetci vieme, že piť treba, ale je len málo takých ľudí, ktorí naozaj prijímajú dosť tekutín. „Denne vypite 30 až 40 ml tekutín na kilogram hmotnosti. Objem prijatých tekutín prispôsobte svojej váhe a fyzickej aktivite. Prevažnú väčšinu by mala tvoriť čistá alebo pramenitá voda,“ radí doktor Bajer, ktorý tiež poznamenáva, že na Slovensku na správny pitný režim myslíme oveľa menej ako napríklad na vyhýbanie sa nezdravým jedlám. „Pitný režim dodržujte počas celého dňa. Keď si v polovici dňa uvedomíte, že ste poriadne nepili, už to nedobehnete. Ideálne je napiť sa do 30 minút po zobudení.“



Naštartujeme tak metabolizmus a doplníme tekutiny pre orgány, ktoré sú od nich závislé – ako srdce, obličky, mozog. Večer to, naopak, s vodou netreba preháňať. „Tesne pred spaním nemusíme piť, najmä nie väčšie množstvo vody, aby sme si neprerušili spánok nočným močením. Pol hodinu až hodinu predtým, ako ideme do postele môžeme vypiť deci vody, potom už ďalšie tekutiny prijímať netreba,“ radí Bajer.

Vieme, že pitný režim je dôležitý. Ale prečo vlastne? Voda jednoducho pomáha udržiavať telo hydratované, čo je nevyhnutné pre správne fungovanie všetkých orgánov, najmä mozgu alebo obličiek.

Používa sa na prenášanie živín a kyslíka do buniek a na odstránenie odpadových látok.

Voda pomáha udržiavať telesnú teplotu v normálnych hraniciach tým, že zabraňuje prehriatiu a dehydratácii. Tým sa tiež predchádza bolesti hlavy.

Voda pomáha tráviacim orgánom pri spracovaní jedla a vstrebávaní živín.

17 % respondentov z reprezentatívneho prieskumu o zdravom životnom štýle, ktorý pre značku Natura zrealizovala spoločnosť MNFORCE, deklaruje, že vypije maximálne 1 liter tekutín denne. Je jasné, že to je strašidelne málo. Vhodným riešením na vyladenie pitného režimu je pramenitá voda Natura, ktorá práve prichádza na slovenský trh.

Natura Pramenitá voda Natura je vďaka nízkemu obsahu minerálnych látok vrátane sodíka vhodná na každodenné pitie pre všetkých. Predstavuje komplexný pitný režim pre celú rodinu - od dojčiat po ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Práve prichádza na slovenský trh v obale, ktorý je recyklovateľný, ale zároveň je zo 100 % recyklovaného PETu, tzv. rPETu. Jeho produkcia nezaťažuje životné prostredie ďalším plastom, vzniká recykláciou z použitých PET fliaš. Je preto zdravá pre vás aj pre prírodu.

Spánok vám vie pomôcť schudnúť

Spánok je do veľkej miery o zvyku. Telo sa postupne prispôsobí a s trochou trpezlivosti ho tak viete nastaviť na zdravé rituály. Jedným z nich je čas, kedy sa dostanete do postele. Choďte spať medzi 21.00 a 23.00 hodinou. Zlepší sa vám kvalita spánku a budete mať viac regeneračného hlbokého spánku, počas ktorého sa tvorí rastový hormón – najlepší spaľovač tuku.



Ak ste si práve pomysleli, že by ste v tej posteli len ležali a nezaspali by ste, skúste pred spaním obmedziť pozeranie na obrazovku. Ak aspoň hodinu pred spánkom nebudete pozerať do zdroja žiarenia, váš mozog sa automaticky začne prepínať do regeneračného módu, vďaka čomu zaspíte ľahšie.