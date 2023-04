Zámena manželiek beží na československých obrazovkách už dlhé roky, no na niektoré osobnosti sa skrátka nedá zabudnúť nikdy. Jednou z nich sa v roku 2017 stala aj kontroverzná Jana, ktorá sa v realácii ukázala so svojím vtedajším partnerom, s ktorým ju spájala aj spoločná láska k hadom. Na obrazovkách ale ukázali aj svoj vzťah plný vulgarizmov a násilia, ktorý divákov šokoval.

Jana s vtedajším partnerom Romanom. Zdroj: archív TV Nova

Na konci epizódy, keď sa vymenené manželky stretli a medzi ôsmimi očami sa stalo to, čo diváci čakali. Jana sa s Romanom rozišla. Pri hádke, ktorá dodnes baví divákov, odznela tiež legendárna veta "mačkáš mi hada, debile". Šesť rokov po nakrúcaní je ale z Jany iná žena a je zmenená na nepoznanie, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. Krátky účes tiež vymenila za dlhý a miesto hadov má psíka. Spoznali by ste ju ešte?