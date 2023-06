Jednou z nezabudnuteľných postavičiek relácie sa stal aj elektrotechnik, samozvaný kanec a niekdajší DJ Miro z Prešova. O jeho pozornosť bojovala svojská, no za to sebavedomá a dobrácka Erika z Púchova a krásna drsňáčka Pavlína z Brna, ktorej sa na ňom nepáčilo vlastne všetko. Nie je sa veľmi čomu čudovať. Prešovčan na ňu vybalil svoje pochybné baliace taktiky, ktoré príliš nefungovali. O Mirovi napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Pavlína zase drsne odmietla Mira a to hneď niekoľkokrát. Zdroj: reprofoto TV JOJ

Pavlíne sa nepáčilo ani to, že Mira považovala za človeka, ktorý svoj život premárnil a miniatúrne sebavedomie, ktoré mal, si vybíjal na dobráckej Erike. Navyše, nevedel jej poriadne vysvetliť, čo by s ňou vlastne chcel robiť, keby u neho zostala. "Opýtaj sa sám seba, či ma máš čím ohromiť, či z toho môže niečo vzniknúť. Ja žiadnu chémiu necítim, pretože mi to príde, že nie si vôbec spontánny," povedala mu ostro Pavlína. S utekajúcimi dňami sa konflikty stupňovali a napätie medzi trojicou rástlo. Z lásky nakoniec nič nebolo. Miro pravidelne nadával Erike a prosil Pavlínu, aby u neho zostala. Dievčatá nakoniec odišli obe a DJovi tak zostala iba hlava v smútku.