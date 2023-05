Jožko je opäť zamilovaný a svoju novú lásku spoznal práve vďaka šou Svadba na prvý pohľad, o čom napísal aj portál Žena.sk. O svojom šťastí Jožko informoval aj svojich priaznivcov na instagrame, kde zverejnil fotku s veľavravným popisom. „Neveril som, že to je možné sa opäť zamilovať, ale stalo sa. A veľmi zato ďakujem pánu Bohu za túto ženu. Veľmi ju MILUJEM.“ Odborníci na lásku ho síce najskôr spojili s účtovníčkou Jankou, ale rozličné koníčky aj názory na svet ich láske neprospeli. Jožko sa síce zaľúbil, ale Janka nie.

Jožko sa dnes opäť šťastne usmieva. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpA_SniL-Ra/

Šťastena sa však naňho usmiala aj napriek zlomenému srdcu a zdá sa, že jeho šťastie pokračuje dodnes. Vďaka svojmu účinkovaniu v šou totiž spoznal inú ženu. Tmavovláska ho kontaktovala prostredníctvom Instagramu. A Jožko? Pre televíziu, v ktorej šou prebiehala, prezradil: „Ja som jej správy najprv ignoroval, lebo nebola jediná, ktorá mi písala. Keď som bol ale v Košiciach s Maťom a s Mišom zo Svadby, opäť mi reagovala na môj príbeh na Instagrame. Vtedy som jej odpísal a zaujala ma jej reakcia na moje účinkovanie v Svadbe. Písala mi, že to sledovala a si hovorila v duchu, že prečo ona nemôže stretnúť takého správneho chlapa, ako som ja. Potom sme si dlhšie písali a zavolala ma na koncert Kaliho do Martina. A potom to už pokračovalo nejako prirodzene," dodal Jožko, ktorý dnes prežíva nádherné životné obdobie.