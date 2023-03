Juraj Mokrý sa zo svetiel reflektorov pred časom stiahol a žil v ústraní. Zostarol, dozrel a ani vlasy už nemá tmavé ako kedysi. Niekdajší zabávač sa koncom februára vrátil na divadelné dosky. Na komornej scéne v Štúdiu L+S hrá v hre Oleanna hrá okrem Juraja Mokrého aj študentka herectva Anna Magdaléna Hroboňová. Svoju novú aktivitu v divadle Juraj Mokrý nenazýva come-ba­ckom. „Pokojne to môžete pomenovať ako začiatok niečoho,“ povedal pre časopis Plus 7 dní.

Juraj Mokrý Zdroj: EMIL VAŠKO

Počas premiéry mal Juraj Mokrý trému ako každý. „Kto tvrdí, že nemá, klame. Zakázal by som premiéry. Ale dnes sme išli dobre, netriasli sme sa pol dňa,“ povedal po veľkom dni Juraj, ktorého v hľadisku podporovala dlhoročná partnerka Eva. Obrúčku, ktorú nosil na scéne, si však v zákulisí zložil. „Dobre viete, že nie som ženatý. Bola to iba rekvizita, ale to, že by som sa niekedy oženil, nevylučujem,“ dodal Mokrý, ktorý sa poriadne zmenil. Veď uznajte sami v galérii!