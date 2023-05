Kylie Minogue a Jason Donovan sú ikonickým austrálskym speváckym párom, ktorí zanechali výraznú stopu v popovej hudbe v 80. rokoch. Ich vzťah nebol len hudobný, ale aj romantický, čo prispelo k ich obrovskej popularite a fanúšikovskej základni.

Minogue a Donovan sa stretli na natáčaní austrálskeho televízneho seriálu "Neighbours" (Susedia) v roku 1986, kde hrali hlavné postavy Charlene a Scotta. Ich chémia na obrazovke sa preniesla aj do skutočného života a ich vzťah začal kvitnúť.

Kylie a Jason hrali spolu v seriáli Susedia a aj v skutočnosti tvorili pár. Zdroj: MovieStillsDB

Obaja sa rozhodli aj pre ďalší krok v hudobnej kariére a zaznamenali veľký úspech. V roku 1987 vydali duetový singel "Especially for You", ktorý sa stal okamžitým hitom a dosiahol prvé miesto v hitparádach. Tento úspech im otvoril dvere na medzinárodný hudobný trh a pomohol im získať fanúšikov po celom svete. Ich ďalšie sólové hity, ako napríklad "I Should Be So Lucky" od Kylie Minogue a "Too Many Broken Hearts" od Jasona Donovana sa tiež stali hitmi.

Pozrite si ich aktuálne aj spoločné fotografie v GALÉRII!

Ich hudobná spolupráca vrcholila na turné "Kylie & Jason: The Hits Tour", kde spoločne vystupovali pred tisícami fanúšikov. Boli symbolom mladosti a romantiky, čo ich urobilo obľúbeným párom šoubiznisu.

Avšak, aj keď bol ich hudobný a romantický vzťah intenzívny, po niekoľkých rokoch sa rozišli. Obe spevácke hviezdy sa vybrali na samostatné hudobné dráhy, pričom Kylie Minogue sa stala jednou z najúspešnejších austrálskych a medzinárodných popových speváčok všetkých čias.

Navyše zostali priateľmi a niekoľkokrát spolu koncertovali aj po rokoch. Dokonca podľa sociálnych sieti sa objavili vo finálnej časti seriálu Susedia a to v roku 2022.

