Vedeli ste, že Ladislav Angyal predtým, ako sa preslávil v SuperStar spieval aj v konkurenčnej televízii v Talente a viac ako jeho chytľavá pieseň Pošta, ktorú si sám zložil a jeho zvláštna hra na gitare, ktorú nedržal správne, zaujal jeho životný príbeh? Mimochodom na gitare sa naučil hrať sám a v najnovšom videu pre kanál vidaduTV na Youtube vysvetľuje, že klasicky mu to nešlo, tak si otočil gitaru vodorovne a zrazu mu to šlo....

Prezradil aj to, že v detstve musel prejsť 7 kilometrov pešo, aby vôbec došiel do školy a spomína na to, že učiteľky ho na škole nenávideli a dávali mu aj dvojky a trojky zo správania. A tá jedna izba, v ktorej býval s mamou, a ktorá dojala celé Slovensko, bola už tým lepším bývaním. Spomína totiž aj záhradnú chatku, kde nemali vodu, elektrinu načierno a nebolo to dobré...

Laco žije so svojou chorou mamou. Zdroj: TV MARKÍZA

Laco spieval aj na škole, síce ľudové piesne, ale vďaka ním mal aspoň skúsenosť so spevom a školskými súťažami. Takže, keď sa postavil pred porotu, nebola to žiadna katastrofa, práve naopak, postúpil aj do ďalších kôl a navyše Markíza urobila zbierku, kde sa vyzbieralo niečo cez 50 tisíc eur a tým sa mu zmenil život.

Ako ho Leoš Mareš pozval do Čiech a ako si zmenil život... Čítajte na 2. strane