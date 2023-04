Pamätáte sa na nezabudnuteľnú Beátu KAJŠMENTKE? Zviditeľnila sa v kedysi populárnej jojkárskej šou Páli vám to. Vo finále skomolila slovo fajnšmeker. V strese zo seba dostala skomoleniny typu ,,kožmeker“ či ,,kajšmentke“ a jej hlášky sa ihneď stali medzi ľuďmi hitom. Ako sa po rokoch zmenila?

Pani Beáta v šou Páli vám to?, kde zažila trapas vďaka slovu fajnšmeker. Zdroj: TV JOJ

Dodnes si celé Slovensko pri slove Kajšmentke spomenie na pani Beátu z Prievidze, píše joj.sk. Toto nezmyselné slovo jej zrejme prischlo na celý život. Kajšmentke a kožmeker sa pred pár rokmi zo dňa na deň stali celoslovenským fenoménom. Beáta ich nešťastne vyslovila vo finále vedomostnej relácie Páli vám to? v roku 2014, keď sa zúfalo snažila uhádnuť hľadané slovo. Stala sa z nej hviezda internetu. Po čase sa však Beáta stratila. Výnimkou bola v roku 2018 súťažno-zábavná hra Veľký balík, kde sa po niekoľkých rokoch opäť ukázala pred kamerami.

Po skončení vedomostnej relácie, kedy vo finále Páli vám to bojovala o 234 eur si zmenila imidž. Nechala si narásť dlhé vlasy a upravila si aj zuby. „Všetci riešili, že mi chýbajú predné zuby. Pri paradentóze sa to stáva, navyše mávam zápaly. Nemala som vtedy dosť peňazí na to, aby som si ich dala spraviť. Vzala som si na to pôžičku. Kvôli zubom a na prilepšenie finančnej situácie,“ povedala vtedy pre joj.sk.