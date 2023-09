Pamätáte si ruskú dievčenskú skupinu TATU? Dve sexi dievčatá, ktoré predstierali, že sú lesbičky, zožali obrovský úspech nielen u nás na Slovensku, ale aj na celom svete. V roku 1999 prerazili vo svete šoubiznisu obrovským hitmi All The Things She Said a Not Gonna Get Us.

Spievali o zakázanej láske medzi dvomi dievčatami a podčiarkli to provokatívnymi bozkami a dotykmi na koncertoch. Neskôr vysvitlo, že svoju homosexualitu iba predstierali. Čoskoro sa pohádali a nevedeli si prísť ani na meno. Po viacerých rozchodoch sa ich cesty úplne rozišli a založili si rodiny.

Julia porodila dcérku Viktoriu (19) a neskôr chlapčeka Samira (17) a Lena sa vydala a svojmu manželovi tiež priviedla na svet chlapčeka Aleksandra (9).

Julia má dnes doma dospelú dcéru a musíme uznať, že jej krása vyráža dych. Speváčka zo skupiny Tatu zverejnila na svojom Instagrame spoločné zábery s dcérou a takto jej zagratulovala k narodeninám. Nikto by neuveril, že má dospelú dcéru! Samotná speváčka má len 38 rokov.

S Viktoriou otehotnela v roku 2003. Jej otcom jej Pavel Sidorov, s ktorým Julia tvorila dlho pár. V tom čase to vyvolalo poriadny škandál, lebo Sidorov bol ženatý a mal už jednu dcéru. Vika Pavlovna sa narodila 23. septembra v Moskve. Julia sa s jej otcom rozišla a nie sú ani v kontakte. Neskôr sa dala dokopy s podnikateľom z Uzbekistanu Parvizom Yasinovom, s ktorým má syna Samira, píše markiza.sk. Aj tento vzťah jej však stroskotal. Julia sa stále venuje hudbe a koncertuje. Skúšala to aj s herectvom, ale nevyšlo jej to. A okrem toho to dosť prehnala s plastikami, je zmenená na nepoznanie...