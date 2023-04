Hudobné skladby z filmu Once, napríklad Falling Slowly a If You Want Me, získali mnoho ocenení, vrátane ceny Grammy a Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň k filmu. Markéta sa venuje hudbe od 7 rokoch. Hrá na piane a spieva. Okrem toho hrá perfektne aj na gitare.

V trinástich sa zoznámila s Glenom Hansardom, hudobníkom a spevákom, s ktorým o dva roky neskôr odišla koncertovať po celom svete. Dlho sa spolu kamarátili a ich vzťah prerástol v milostný až po natočení filmu Once, kde obaja hrali. Film bol nakrútený za veľmi nízky rozpočet akoby na domácu kameru a obaja, Markéta aj Hansard hrali hudobníkov a v podstate samých seba, preto pôsobili veľmi prirodzene. Nikto nečakal, že film natoľko zaujme a stane sa senzáciou po celom svete.

Hansard tvrdil, že Markétu miloval oveľa skôr, ale držal si odstup, lebo bola veľmi mladá. Avšak po ich rozchode v januári 2009 pred novinármi pripustil, že ich láska bola naozaj skôr filmovou fikciou. V roku 2011 sa vydala za amerického basgitaristu Tima Iselera, no manželstvo nevydržalo. V roku 2019 sa jej druhým manželom stal islandský hudobník a producent Sturla Mio Thorisson, s ktorým žije na Islande, kde stále tvorí a spieva. Ale priateľstvo si udržiava aj s Hansardom, stále spolu koncertujú ako kedysi.