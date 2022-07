Keď sa kapela Maduar a následne aj duo Mc Erik a Barbara rozpadli, Erik Aresta sa dlhé roky živil ako dídžej. Škrt cez rozpočet mu ale urobili covidové opatrenia, kvôli ktorým bol dlhé mesiace doma, no o rodinu sa postarať musel, keďže v tom čase mal manželku na materskej dovolenke. Keď sa musela vrátiť do práce, s dcérkou ostal doma on. „Dcérka ocenila, že som viacej doma a nevyspávam celé dopoludnia, takže sa jej môžem naplno venovať,“ smeje sa spevák, ktorý si čas strávený s Elou nevie vynachváliť. „Pre mňa bola rodina vždy dôležitá. Keď sa mi nedarilo vo vzťahoch, hoci som sa psychicky nezrútil, ale bolo mi to veľmi ľúto. O to bola potom väčšia radosť, keď sa moja túžba naplnila, aj keď neskôr, ale stopercentne. Nikdy som nebol nešťastný, alebo nespokojný so svojím životom, až dnes však viem, čo je to úplné šťastie,“ rozhovoril sa úprimne pre časopis Šarm.

Z Erika Arestu sa stal podnikateľ. Zdroj: Archív E.A.

Neskôr začal Aresta podnikať v oblasti, o ktorej sa mu predtým ani nesnívalo. Jeho polovička si totiž spomenula, aký je šikovný za šijacím strojom. Keď sa nasťahovali do rodinného domčeka, zistili, že cez najhorúcejšie letné dni im pergola nestačí. Aresta, ktorého sestra v mladosti naučila šiť, nakúpil materiál a vlastnoručne vyrobil tienenie na terasu. „Verunke napadlo, čo keby sme to tienenie skúsili vyrábať a ponúkať? Skontaktovali sme nášho kamaráta Františka, ktorý nám spravil webové stránky a teraz so mnou pracuje aj na objednávkach, pretože nás zaskočil obrovský záujem. Asi sme objavili dieru na trhu, pretože väčšina firiem tieto tienenia nevyrába na mieru,“ prezradil spokojne Erik, ktorého rodinné podnikanie veľmi slušne uživí. Zábery rodinky si môžete pozrieť v galérii.