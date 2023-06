Pamätáte si na romantický seriál LOĎ LÁSKY? Takíto sú dnes: Učiteľ, PLASTICKÁ BOHYŇA aj...OCH!

Kapitán Jim, jeho nespratný syn Danny, či modrooká Camille ovládli v rokoch 1998-1999, no DNES by ste ich nespoznali...UF, to naozaj?