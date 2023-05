Tina odjakživa sršala energiou a neuveriteľný sexappelom, ktorý nenechal nikoho chladného. A tak nečudo, že jej životom prešlo viacero mužov. No čo sa týka výberu, naozaj to neboli zrovna najideálnejší partneri a Tina si pri nich mnohé vytrpela.

1. Raymond Hill (†63)

Tina mala sedemnásť, pracovala ako pomocná zdravotná sestra a po nociach spievala v baroch, keď stretla muža, ktorý zmenil jej život. Ike Turner z nej spravil hviezdu, no prvý muž, ktorý Tinu očaril bol jeho saxofonista, s ktorým Tina ešte v osemnástich otehotnela. Ako sa ukázalo, voľba to najlepšia nebola, keďže ju Raymond ešte pred porodením syna Craiga opustil.

2. Ike Turner (†76)

A tu na scénu prichádza láska s veľkým L, ktorá síce priniesla Tine slávu, ale skrývala roky týrania a šikanovania. Tina si s Ikeom začala už dva roky po narodení syna, Ike bol v tej dobe ženatý a mal dve deti. Akonáhle sa však jeho manželka dozvedela o nemanželskom synovi, ktorého Tina priviedla na svet, požiadala o rozvod. Tina a Ike sa na to krátko zosobášili a v 70-tých rokoch tvorili jednu z najúspešnejších rockových dvojíc na svete. Ako im to spolu fungovalo na pódiu, v súkromí to bola iná pesnička. Ako píše BLESK, Ike bol v tej dobe závislý od alkoholu a drog a svoje nálady si vybil, a to doslova, na svojej žene. Tina neskôr priznala, že ju bil, znásilňoval a fyzicky týral. Na tele mala jazvy od pálenia cigaretami. Aby mu unikla, pokúsila sa dokonca o samovraždu, no prežila. Rozviedla sa s ním až po 14 rokoch. Aby mu unikla, musela sa vzdať všetkých práv na ich spoločné pesničky. A tak začínala od začiatku.