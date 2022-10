1988 Seriálová Roseanne

V roku 1988 sa na obrazovky televízie ABC dostal rodinný komediálny seriál Roseanne, v ktorom vtedy 36-ročná herečka Roseanne Barr stvárnila hlavnú postavu. Bacuľatú mamu sme zbožňovali aj s jej strapatým „három”. Vysielací čas si uzurpovala až do mája 1997. Zaujímavé je, že hoci v seriáli bola dokonalou a milujúcou mamou, jej vlastná dcéra mala v realite inú mienku.

1994 Ako zajačik od Playboya

Máloktorá 42-ročná žena s kyprými tvarmi ako Roseanne by mala odvahu na takýto outfit. Herečka sa s tým však nebabrala a svoje kilá pokojne vystavila na obdiv v priliehavom oblečení. Natiahla si sieťované pančušky, strieborné body a plášť a navyše sa ozdobila zajačími uškami. Jej napratané prsia a dojem z nej však rozhodne nevyvolávajú obraz nevinného zajačika.

2000 Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Keď sa končilo predošlé milénium a Roseanne svietil v občianskom preukaze vek 48 rokov, rozhodla sa s čímsi rozlúčiť. Konkrétne s dlhými vlasmi a dobrým vkusom. A možno sa len chcela trochu zamaskovať a popritom si s chuťou zakrepčiť! Rozhodne má náš obdiv, že to skúšala v takých opätkoch.

2006 Barbie cowboy girl

Vo veku 54 rokov, keď mala za sebou už tri rozvody, sa herečka rozhodla, že bude tvoriť aj pre deti a vydala DVD Rockin' with Roseanne – Calling All Kids. Pri príležitosti jeho predstavenia sa bacuľka, ktorá o rok skôr vymenila hnedé vlasy za blond, navliekla do kovbojského oblečenia v cukríkovej ružovej farbe. Pôsobila tak ako country babička barbie.

2015 Schudnutá disko guľa

Roseanne celý život bojovala s kilami navyše. Veď aj v seriáli to bolo jej charakterovým znakom. No dala sa na chudnutie. Už keď mala 63 rokov, bolo vidieť prvé výsledky jej snahy. A je pravda, že keby si tento zlatý trblietavý outfit obliekla v čase, keď mala viac kíl, zrejme by to bol poriadny krok vedľa. Takto jej to však, napodiv, celkom pristalo.