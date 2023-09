Od čias, kedy hviezdil v šou Tanec za milión či tvoril pár s tanečnicou Melániou Kasenčákovou, ubehli už roky. Johnny žiari spokojnosťou po boku krásnej ryšavky Petry, píše magazín Eva. Koncom augusta prišiel na svet ich synček Luigi a tanečník nešetril slovami lásky pre svoju partnerku.

"Ďakujem ti za to, čo pre mňa celý čas robíš, správne sa o mňa staráš, bojuješ, buduješ a užívaš si náš vzťah… To, ako si zvládla tanečne tvoj čas tehotenstva a hlavne, keď prišiel “deň D” si prešla skúškou skutočnej ženy, ktorá si slobodne a zodpovedne vybrala túto cestu, prišiel na tento svet náš synček a to je pre mňa najväčším splneným snom, ktorý vďaka tebe sa stal skutočnosťou. Si už teraz úžasná milujúca matka, moja žena, moja kráľovná! Milujem ťa, milujem vás, moja rodina,“ zdieľal dojatý Johnny.