Kto by si nepamätal škandalóznu známu tvár, Moniku Haklovú? Preslávila sa najmä v reality show Farma, neskôr sa objavila aj vo Výmene manželiek a naposledy sme ju mohli vidieť v plnej kráse v kulinárskej show Bez Servítky.

Monika má dnes už takmer päťdesiat rokov, no svojím telom na to absolútne nevyzerá. Pri pohľade na ňu by ste jej tipli minimálne o dvadsať rokov menej, vyzerá naozaj perfektne. Pravidelne sa venuje športovým aktivitám, dokonca cvičí piloxing. Pozrite sa na jej sexi tanec vo vode, kde sa objavila kompletne nahá!

ÚPLNE NAHÚ MONIKU HAKLOVÚ VO VODE NÁJDETE V GALÉRII