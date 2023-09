Sympatická herečka si naše srdcia získala predovšetkým rolou bucľatej Valentíny v telenovele Sladká Valentína. Práve táto postava jej priniesla celosvetový úspech, no aj napriek tomu nakoniec v povesila herectvo na klinec. Môže za to predovšetkým jej terajší manžel, podnikateľ Donato Calandriello, za ktorého sa v roku 2008 vydala po osemmesačnej známosti. Vyzerá, že to stálo zato. Ich láska trvá dodnes, pričom sa ich rodina rozrástla aj o tri detičky Jacquesa, Giu a Gianniho. Posledného synčeka Gianniho priviedla na svet až keď mala 46 rokov.

Sladká Valentína Zdroj: Facebook