Pred 16 rokmi chceli ostať v dome na Pereši Nory a Braňa Mojsejovcov čo najdlhšie, aby vyhrali rozprávkovú sumu. Túto reality šou pozerali takmer všetci. Aj tí, ktorí tak zaryto tvrdili, že nie. Čo dnes robia Nemec, Versače, Guru a Model?

NEMEC

Robertino Stefanelli (55)

Za to, že hovoril po slovensko-nemecky a znelo to poriadne komicky, získal prezývku Nemec, no ani po rokoch mu to neprekáža. Robertino aktuálne žije v mestečku pri Zürichu. Už dlhý čas tvorí pár s výrazne mladšou Filipínkou Jenny, ktorú minulý rok požiadal o ruku. Spoločnými fotkami sa radi chvália aj na sociálnej sieti. Pracuje ako manažér pre umelcov. No od šou sa takmer nezmenil.